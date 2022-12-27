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«Кавказ.РФ» передал «МинводыЭкспо» в собственность Ставропольского края

«Кавказ.РФ» передал свою долю в уставном капитале ООО «МВЦ 2012» (управляющая компания центра «МинводыЭкспо») правительству Ставропольского края, сообщает пресс-служба института развития.

Фото: пресс-служба «Кавказ.РФ»

Фото: пресс-служба «Кавказ.РФ»

Ранее 100% ООО «МВЦ 2012» принадлежало «Кавказ.РФ» и его дочернему предприятию ООО «Северо-Кавказский горный клуб». Процедура подписания договора о передаче компании прошла 26 декабря в Ставрополе.

В собственность правительства Ставропольского края перешел выставочный комплекс «МинводыЭкспо», включающий залы на 4,5 тыс. человек, конгресс-центр с конференц-залами, пресс центр, переговорную, мини-отель, и парковку на 1 700 машино-мест. Комплекс был построен в 2019 году.

«Решение о смене собственника принято Правительством РФ исходя из долгосрочных перспектив проекта и задач, которые он призван решать. У региона появится больше возможностей для проведения на территории выставочного центра массовых мероприятий, оптимальной загрузки его площадей», — сказал генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

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