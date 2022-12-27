Белоярская АЭС планирует к 2027 году получить лицензию на строительство энергоблока №5

Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) рассчитывает к началу 2027 года получить лицензию на строительство энергоблока №5 с реактором БН-1200, сообщил на пресс-конференции заместитель главного инженера по безопасности и надежности Белоярской АЭС Валерий Шаманский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В 2025 году запанированы общественные обсуждения и получение положительного заключения экологической экспертизы. И планируем в 2025 году завершить все проектные работы. Конец 2026 года — начало 2027 года, я думаю, у нас будет лицензия на сооружение, и мы приступим непосредственно к сооружению. Мы планируем пуск блока где-то в горизонте 2035 года»,— сказал Валерий Шаманский.

Напомним, в 2022 году была утверждена дорожная карта сооружения энергоблока. Белоярская АЭС планирует завершить строительство к 2035 году. Строительство БН-1200 планируется на промышленной площадке энергоблока №4, вспомогательные объекты и коммуникации которой уже созданы с учетом обеспечения энергоблока №5.

Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречный. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

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Диана Сунагатуллина