Все три кандидата вышли в финальный этап конкурса по выбору мэра Белгорода

Три кандидата, допущенные ко второму этапу конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода, прошли в финальный этап. Об этом сообщили в мэрии. В рамках второго этапа они представили членам конкурсной комиссии свои программы социально-экономического развития города и проекты организации работы мэрии.

Традиционно после второго этапа остаются два кандидата. Однако в этот раз комиссию прошли все три — и.о. главы, первый вице-мэр Валентин Демидов, директор и совладелец ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Причины такого решения комиссии в сообщении мэрии не раскрываются. Известно, что кандидаты оценивались по десятибалльной системе — отдельно по программе развития и по проекту организации работы администрации.

Депутаты горсовета Белгорода выберут мэра из представленных кандидатов на внеочередной сессии в январе 2023 года.

Об основных направлениях конкурсной программы развития Валентина Демидова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин