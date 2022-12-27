Табельский рассказал о самых громких имущественных преступлениях на Кубани

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский во время итоговой онлайн-конференции рассказал о громких имущественных преступлениях, расследуемых в 2022 году.

Сотрудники СУ УМВД России по Краснодару по факту хищения денежных средств вкладчиков инвестиционной компании FINIKO в августе прошлого года возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следователи установили, что с сентября 2019 по апрель 2020 года в Татарстане была создана преступная группа, в состав которого входили не менее 15 лиц. Члены группы создали цифровую инвестиционную платформу генерации прибыли на финансовых рынках, которая работала по принципу «финансовой пирамиды». Компания не имела никакой организационно-правовой формы.

Путем проведения конференций в Москве, Краснодаре и Сочи преступники вовлекли в противоправную деятельность неустановленных лиц, которые участвовали в хищении денежных средств вкладчиков в Краснодаре, Сочи и Анапы.

Обманывая вкладчиков, они обещали высокие проценты (от 1 до 1,5% в день) от инвестиционной деятельности на финансовых рынках, которая в действительности не осуществлялась. Им удалось похитить у 178 граждан на территории Краснодарского края более 70 млн руб.

В ходе следствия установлено, что руководитель и члены его преступной группы открыли в Краснодарском крае более 60 офисов.

«Наложены аресты на имущество подозреваемых, уголовное дело передано в Следственный департамент МВД России»,— рассказал Сергей Табельский.

Кроме того, сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД расследовалось в текущем году уголовное дело, возбужденное в июне 2020 года в отношении десяти лиц по ч. 3 ст. 260 УК РФ (рубка лесных насаждений).

Следователи установили, что подозреваемые в лесном массиве Георгиевского участкового лесничества Туапсинского лесничества (филиал ГКУ КК «Комитет по лесу») совершили незаконную рубку деревьев общим объемом более 1 тыс. куб. м. Ущерб составил 210 млн руб. В феврале 2022 года уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд.

Тат Гаспарян

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