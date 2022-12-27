В Сочи за год демонтировали 550 незаконных рекламных баннеров

В Сочи за год демонтировали 550 незаконно установленных рекламных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

«На рекламных поверхностях города размещалась социальная информация о 125 мероприятиях международного, всероссийского, краевого и местного уровней, в том числе в поддержку СВО»,— говорится в сообщении.

В июне городской департамент архитектуры и градостроительства инициировал демонтаж 68 незаконных рекламных площадей. Как отметили в администрации Сочи, конструкции будут находиться на хранении в течение 90 нет. В случае если собственники не возместят затраты на демонтаж, баннеры утилизируют.

Анастасия Донскова

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