Заполняемость коворкингов в Петербурге снизилась до 65%

Уровень заполняемости коворкингов в Санкт-Петербурге снизился до 65% к концу декабря 2022 года, в то время как год назад показатель составлял 80%. Об этом сообщили в консалтинговой компании IPG.Estate.

На протяжении 2022 года произошло несколько волн разрывов договор аренды в сегменте коворкингов и в классических офисах. Компании на фоне развития удаленного формата быстрее отказываются от арендованных площадей в пользу релокации сотрудников. В то же время стоимость рабочих мест за год выросла на 3,1%, а места в кабинете наоборот, снизилась на 1,9%.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что объем предложения на рынке аренды торговых помещений Петербурга вырос на 22%.

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