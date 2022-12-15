Объем предложения на рынке аренды торговых помещений Петербурга вырос на 22%

В сегменте аренды торговых площадей Санкт-Петербурга в ноябре 2022 года экспонируется 1963 объекта. Число лотов за год возросло на 21,54%, сообщили «Ъ-СПб» эксперты компании KNRU.

Снижение предложения удалось зафиксировать лишь в Невском и Выборгском районах города. Медианная арендная ставка за торговое помещение в Петербурге находится на уровне 181,3 тыс. руб. Самые бюджетные варианты расположены в Красносельском районе, а дорогие – в Центральном. Эксперты обращают внимание, что арендодатели стали более лояльны к арендаторам. По их прогнозам, спрос на аренду будет снижаться, а ставки – корректироваться. Будущее рынка во многом будет зависеть от ситуации в стране.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что власти Петербурга решили не повышать ставки аренды городской недвижимости в 2023 году.

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