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Возникновение «волн-убийц» смоделировали нижегородские ученые

Модель, объясняющую неожиданное появление на море аномально высоких волн, или «волн-убийц», создали исследователи нижегородского кампуса Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) совместно с учеными из Австралии и Японии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Волны-убийцы» появляются из-за физического механизма самомодуляции: без внешнего воздействия они собираются в короткие интенсивные группы и набирают неожиданно большую высоту (более 30 метров). Они опасны для кораблей и морских сооружений. Встречные волны не могут препятствовать нарастанию «волны-убийцы», выяснили ученые в ходе лабораторных исследований. Эксперименты проводились в Сиднейском университете в волновом лотке с волнопродуктором.

«То, что предсказывают приближенные теоретические модели, мы смогли смоделировать на поверхности воды в реалистичных для моря условиях. Предполагаем, что обнаруженный эффект может иметь общий для других физических сред характер»,— рассказал автор исследования Алексей Слюняев.

Изучение проводилось при поддержке Мегагранта правительства России и гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Ученые рассчитывают продолжить исследовать похожие эффекты в более сложных волновых условиях.

Елена Ковалева

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