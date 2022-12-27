В последнюю неделю старого года традиционно встает вопрос о том, как украсить свой дом к встрече нового 2023 года. Согласно опросу, проведенному банком «Русский стандарт», более 60% россиян собираются поставить искусственную елку, 21% респондентов готовы купить живое дерево. По словам замначальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы Эльвиры Матвеевой, все больше уфимцев предпочитают искусственные елки, широкий выбор которых предлагают магазины. Также с 15 декабря в Башкирии начали работать елочные базары, где можно выбрать живую ель. В Уфе, как сообщили в городской администрации, их около 14. Какую елку выбрать: живую или искусственную с точки зрения минимизации экологического вреда рассуждает председатель РОО «Союз экологов РБ» Александр Веселов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

В известной песенке поется: «Теперь она, нарядная, на праздник к нам пришла», но новогодняя елочка не сама пришла, ее принес мужичок, который в лесу срубил таковую «под самый корешок». Так что есть варианты создания «зеленого» антуража на Новый год.

Идеальный вариант – живое хвойное дерево в горшке, оно будет выделять полезные фитонциды не один год, украшая интерьер вашего дома. Или можно украсить живое дерево игрушками во дворе, на даче, в деревне и водить хороводы вокруг здравствующей елки.

Приобретая «труп» лесной ели – красавицы и украшая его игрушками и новогодними гирляндами, мы тем самым показываем детям не слишком гуманное, потребительское отношение к живой природе, верша акт жертвоприношения на алтарь личного удовольствия. Если все же пошли по этому пути, то нужно иметь в виду, что утилизация натуральных елей, пихт, сосен позволяет использовать измельченную массу для дозированного внесения в почву, для благоустройства территории. Хвою можно добавлять на грядки, а стволы применять в качестве дров для печей.

Утилизировать искусственную елку невозможно, так как иголки у таких изделий обычно изготавливаются из токсичного ПВХ, который не имеет технологий переработки. Однако выход есть и здесь: ежегодное использование искусственной елки в течение примерно 20 лет на новогодние праздники, но хранить ее следует вне жилых помещений и такие изделия далее идут на захоронение в качестве не утилизируемого отхода.