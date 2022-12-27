Белгородского губернатора незаконно изображали в рекламе услуг по банкротству физлиц

Прокуратура Белгородской области обнаружила изображение губернатора Вячеслава Гладкова в рекламе услуг по банкротству физлиц, размещенной в соцсетях компанией из Ленинградской области. Об этом сообщили в ведомстве. Название юрлица-нарушителя там не раскрыли.

Материалы проверки были переданы в Ленинградское УФАС. Там подтвердили нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ). Распространение ненадлежащей рекламы прекращено, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Олег Мухин

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