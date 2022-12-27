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Прокуратура Кубани выявила 39 нарушений в ходе частичной мобилизации

В период проведения частичной мобилизации на прямую линию органов прокуратуры Краснодарского края обратилось 518 граждан, при проверке обращений было выявлено 39 нарушений, сообщил в ходе пресс-конференции прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

В ходе мобилизации органами прокуратуры было выявлено пять случаев предоставления необоснованных отсрочек. В орган следствия направлен материал проверки, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело о подделке документа. Речь идет о ситуации в Армавире, где для включения в списки на отсрочку от мобилизации руководитель предприятия фиктивно принял на работу своих родственников.

По словам Сергея Табельского, после вмешательства прокуратуры были решены проблемы нескольких семей мобилизованных, в частности, расурсоснабжающим организациям было указано на необоснованное начисление пеней по коммунальным платежам. Нуждающиеся семьи мобилизованных обеспечены топливом, семьям предоставлены кредитные каникулы.

Анна Перова, Краснодар

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