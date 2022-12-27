Нижегородские власти планируют увеличить долю газовых заправок до 7% за два года

Доля заправок с газомоторным топливом в Нижегородской области в 2024 году должна вырасти до 7% (36 заправок) от общего количества АЗС. Такие ключевые показатели указаны в скорректированной региональной госпрограмме энергоэффективности и развития энергетики. Сейчас доля заправок с природным газом составляет в регионе 4,2%, в следующем году ее планируют увеличить до 5,3%.

Также в областном правительстве в следующем году ждут 700 млн руб. вложений от инвесторов в газозаправочную инфраструктуру (в 2024 году запланированный объем инвестиций составил 1 млрд руб.). По прогнозу составителей госпрограммы, количество переоборудованных на использование метана машин вырастет с 1923 до 3015 автомобилей в следующем году (3076 единиц в 2024 году).

Иван Сергеев