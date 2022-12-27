Бывшая управляющая филиала банка в Уфе осуждена за мошенничество и растрату

Калининский районный суд Уфы признал бывшую управляющую филиала банка «Открытие» в Уфе 42-летнюю Лиану Латипову виновной в присвоении, растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, суд установил, что подсудимая с декабря 2016 года по июль 2019 года при содействии подчиненной получила деньги из кассы на общую сумму около 48 млн руб. Чтобы скрыть недостачу, она составляла расходные кассовые ордера о снятии наличности со счетов клиентов, затем сообщница проводила их по кассе. Кроме того, по указанию начальницы, менеджеры оформили договоры страхования жизни 23 человек и полисы на сумму более 1,3 млн руб. без фактической оплаты.

По оформленным фиктивным соглашениям сообщницы получили мотивационные выплаты на сумму 50 тыс. руб.

Также соучастницы при открытии и пополнении вкладов граждан составляли договоры, однако деньги на лицевые счета не вносили. Сумма ущерба составила около 9 млн руб.

Лиана Латипова вину не признала. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в банковской сфере сроком на три года.

Ее сообщница, бывший кассир Лилия Азнабаева ранее была осуждена на четыре с половиной года лишения свободы.

Майя Иванова

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