Юрий Борисов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
31 декабря исполнится 66 лет генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову
Марк Гарбер
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
2 января исполнится 65 лет председателю совета директоров GHP Group Марку Гарберу
Олег Дерипаска
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2 января исполнится 55 лет предпринимателю Олегу Дерипаске
Владимир Потанин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
3 января исполнится 62 года президенту управляющей компании «Интеррос» Владимиру Потанину
Михаил Алексеев
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
3 января исполнится 59 лет председателю правления банка «Открытие» Михаилу Алексееву
Игорь Шувалов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
4 января исполнится 56 лет председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову