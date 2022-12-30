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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Юрий Борисов

Юрий Борисов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Борисов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

31 декабря исполнится 66 лет генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову

Марк Гарбер

Марк Гарбер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Марк Гарбер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

2 января исполнится 65 лет председателю совета директоров GHP Group Марку Гарберу

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Олег Дерипаска

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2 января исполнится 55 лет предпринимателю Олегу Дерипаске

Владимир Потанин

Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

3 января исполнится 62 года президенту управляющей компании «Интеррос» Владимиру Потанину

Михаил Алексеев

Михаил Алексеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Михаил Алексеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

3 января исполнится 59 лет председателю правления банка «Открытие» Михаилу Алексееву

Игорь Шувалов

Игорь Шувалов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Игорь Шувалов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

4 января исполнится 56 лет председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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