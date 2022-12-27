Приговоренный к тюремному сроку саратовец отрицал причастность к смерти женщины

В Саратове 52-летний житель города признан виновным в причинении смертельных травм 61-летней женщине.

По информации СУ СК, 14 июля обвиняемый со своей подругой пришел в гости к 61-летней знакомой, проживающей в квартире по улице Мелиораторов поселка Дачный. Они устроили застолье, в ходе которого между гостем и хозяйкой квартиры возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую кулаком по голове. Эти травмы стали для нее смертельными.

Он приговорен к девяти годам 10 месяцам лишения свободы. По информации облпрокуратуры, первые пять лет подсудимый будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.

Дело рассматривалось с участием присяжных. Фигурант пытался убедить заседателей в своей невиновности, но этого ему сделать не удалось.

Марина Ковалева