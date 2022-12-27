Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приговоренный к тюремному сроку саратовец отрицал причастность к смерти женщины

В Саратове 52-летний житель города признан виновным в причинении смертельных травм 61-летней женщине.

По информации СУ СК, 14 июля обвиняемый со своей подругой пришел в гости к 61-летней знакомой, проживающей в квартире по улице Мелиораторов поселка Дачный. Они устроили застолье, в ходе которого между гостем и хозяйкой квартиры возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую кулаком по голове. Эти травмы стали для нее смертельными.

Он приговорен к девяти годам 10 месяцам лишения свободы. По информации облпрокуратуры, первые пять лет подсудимый будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.

Дело рассматривалось с участием присяжных. Фигурант пытался убедить заседателей в своей невиновности, но этого ему сделать не удалось.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...