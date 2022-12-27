В ООН призвали талибов немедленно отменить все ограничивающие права женщин законы

Представители организации «Талибан» (запрещена в России как террористическая), захватившие власть в Афганистане, должны незамедлительно отменить все законы, ограничивающие права женщин. К этому фактическое руководство Афганистана призвал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, напомнив о международных обязательствах страны.

«Я призываю фактические власти обеспечить соблюдение и защиту прав всех женщин и девочек — быть увиденными, быть услышанными, участвовать и вносить свой вклад во все аспекты социальной, политической и экономической жизни страны»,— цитирует заявление господина Тюрка пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Фолькер Тюрк уверен, что запрет афганских властей на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) будет иметь катастрофические последствия для афганских женщин и народа и усугубит их страдания.

«Это тем более тревожно, что Афганистан находится в тисках зимы, когда гуманитарные потребности находятся на пике, а работа, которую выполняют НПО, становится все более важной»,— считает глава УВКПЧ.

24 декабря талибы приказали всем национальным и международным НПО отстранить от работы своих сотрудниц после «серьезных жалоб» на их дресс-код. Ранее «Талибан» потребовал от национальных университетов приостановить занятия для девушек до особого распоряжения.

О последствиях захвата власти талибами — в материале «Ъ» «Экспериментальный Эмират Афганистан».

Андрей Сапожников