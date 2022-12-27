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Коммерсантъ FM
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«Открытие» ожидает прибыль свыше 40 млрд рублей

Президент—председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) группы по результатам 2022 года превысит 40 млрд руб. В период с января по ноябрь текущего года чистая прибыль банка по РСБУ составила 33,4 млрд руб., из них 5,6 млрд руб. — прибыль за ноябрь.

Михаил Задорнов

Михаил Задорнов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Михаил Задорнов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из материалов презентации банка, которые приводит ТАСС, следует, что активы «Открытия» на конец текущего года составили 3,1 трлн руб., кредитный портфель (до вычета резервов) — 2,2 трлн руб., средства клиентов — 2,2 трлн руб. По результатам 2021 года чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ выросла на 3% и составила 85 млрд руб. против 82 млрд руб. в 2020 году.

Кроме того, отмечает господин Задорнов, банк и в целом группа с 15 декабря отказалась от всех регуляторных послаблений со стороны Банка России (ЦБ).

Ранее в спецпроекте «Ъ» господин Задорнов заявил, что, несмотря на заморозку части активов, банк планирует отчитаться не только по РСБУ, но и по Международным стандартам финансовой отчетности.

Сегодня, 27 декабря, Центробанк вышел из капитала банка «ФК Открытие». Должность председателя правления банка «Открытие» займет экс-глава Юникредит-банка, бывший зампред правления ЦБ Михаил Алексеев. Михаил Задорнов покинет должность в начале 2023 года.

Подробнее об объединении с другим государственным банком — в спецпроекте «Ъ».

Милена Костерева

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