Объем новых вкладов в Удмуртии, открытых в течении 11 месяцев 2022 года, составил более 96 млн рублей

За 11 месяцев 2022 года объем новых вкладов по всем регионам Волго-Вятского банка Сбербанка* составил около 1,5 млрд руб. Более половины всех заявок жители Приволжья оформили онлайн.

В Удмуртии новых вкладов открыто на сумму более 96 млн руб. Наибольший объем вкладов в республике приходится на категорию населения в возрасте от 22 до 59 лет — 42% от всего объема. По всему Волго-Вятскому банку объем вкладов по возрастным категориям распределяется следующим образом: от 22 до 59 лет — 44% от общего объема, от 55 до 69 лет — 33%, от 70 лет — 22%. Самым популярным сроком размещения стал период от 3 до 6 месяцев — он составляет 57% от всех открытых с января по ноябрь 2022 года вкладов. Жители Удмуртии также предпочитают размещать свой доход в банке на срок от 3 до 6 месяцев — 59% всех заявок, от 6 месяцев до 1 года — 15%, от 1 до 3 месяцев — 14%.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В этом году команда Сбера проделала колоссальную работу, чтобы даже в условиях экономической турбулентности у клиентов банка сохранялся доступ к выгодным предложениям по депозитам. Нам важно не только обеспечивать сохранность капитала населения, но и преумножать его. Например, в преддверии Нового года Сбер запустил промовклад для тех, кто получает зарплату на карту банка».