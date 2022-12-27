С югорской организации взыщут 500 тысяч рублей за незаконное подключение электричества

Компания «Россети Тюмень» добилась взыскания задолженности с югорской организации. Акты о бездоговорном потреблении электроэнергии в суммарном объеме более 120 тысяч кВт*ч были составлены в отношении нарушителя в декабре 2019 и январе 2020 года. Согласно решению суда, обществу с ограниченной ответственностью предстоит выплатить свыше полумиллиона рублей.



Прения между электросетевым предприятием и юридическим лицом продолжались в течение 3 лет. Причиной иска стал факт бездоговорного пользования электроэнергией, когда предприниматель вопреки введенному ограничению энергоснабжения подключил базу отдыха под Когалымом к электрическим сетям. На основании формулы расчета допустимой токовой нагрузки, утвержденной Правительством РФ, сумма штрафа составила 570 тысяч рублей.

Исковое заявление компании «Россети Тюмень» о взыскании этой суммы Арбитражный суд удовлетворил в 2021 году. Решения апелляционных и кассационных инстанций, в которые обращался владелец базы отдыха, также были вынесены в пользу энергокомпании. В 2022 году Верховный суд РФ отказал в обжаловании вынесенного ранее решения. Приставы уже взыскали с потребителя часть долга в размере более 100 тысяч рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» напоминают, что сообщить о хищениях электроэнергии и незаконных подключениях к электросетям можно по круглосуточному единому номеру контактного центра 8-800-220-0220 (звонок анонимный). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте, по эл. почте info@te.ru.