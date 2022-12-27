Как встретишь, так и проведешь: год кролика с самым быстрым интернетом

МегаФон назвал места для празднования наступающего Нового года на «цифровой волне». В список попали локации, где оператор установил новые базовые станции, расширил покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета.



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По данным МегаФона, жители Ростовской области начинают поздравлять друг друга с праздниками уже в 20-х числах декабря: ежегодно голосовой и интернет-трафик в это время увеличивается в 1,5 раза. Кроме ростовчан «цифровые» поздравления часто отправляют в Шахтах, Таганроге и Батайске. Не пропустить важный звонок или передать близким собственное видеообращение абоненты могут при выборе любых форматов праздника. Вот некоторые из них.

Цифровые прогулки

Классический променад в новогоднюю ночь станет интереснее, если активно пользоваться смартфоном. Истории о том, с каким размахом в старинных особняках праздновали Новый год и Рождество донские купцы, вдохновят на маршрут по старому Ростову-на-Дону. А под бой курантов можно заложить персональную капсулу времени.

Онлайн-застолье

По данным МегаФона, за последний год жители Дона стали на 30% чаще звонить по видео в мессенджерах. Этот тренд подходит для любителей остаться дома за праздничным столом. Общение с близкими из разных городов в современном формате гарантированно создаст тёплую атмосферу. Благодаря работам на телеком-инфраструктуре в Ростовской области медианная скорость мобильного интернета МегаФона составляет 29,97 Мбит/сек. Это лучший показатель среди всех операторов региона по результатам независимого исследования международной компании Ookla.

Паспорт, смартфон — в дорогу!

Новогодние путешествия завоёвывают популярность у ростовчан. Анализ обезличенных данных о мобильной активности в сети МегаФона показывает, что в 2022 году большинство — 24% жителей, выезжавших на новогодние праздники, отправлялись в Москву, Нижегородскую область и Краснодарский край.

Но чаще всего абоненты путешествовали, посещая туристические места родного региона. Для них МегаФон модернизировали сеть на всей территории Ростовской области. Например, оператор запустил новые базовые станции стандарта LTE, на территории парка «Лога», вошедшего в топ-20 в рейтинге «Яндекс.Путешествия», и ставшего самой популярной достопримечательностью Ростовской области.

Также работы для увеличения емкости сети были проведены в Ростове-на-Дону, Сальске, Егорлыкской, Красном Сулине, Константиновске, Лихой. Новые телеком-объекты запущены в Новошахтинске, Новочеркасске, Таганроге, Матвеевом Кургане, Кривянской, Зверево.

ПАО "Мегафон"