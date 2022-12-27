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Жителя Ижевска подозревают в поджоге иномарки из-за неприязни к владельцу

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге автомобиля Peugeot из-за неприязни к владельцу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел 25 декабря на стоянке около одного из домов по ул. 40-й километр в Ижевске. На записи видеокамеры видно, как мужчина обливает автомобиль жидкостью, после чего поджигает и скрывается с места преступления. Причиненный ущерб составил 300 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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