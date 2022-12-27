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Коммерсантъ FM
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Правительство опасается снижения инвестиций из-за плохих финрезультатов российских компаний

Российское правительство обеспокоено ухудшением финансовых результатов бизнеса практически на 10% в годовом выражении, поскольку данная ситуация, вероятно, спровоцирует торможение инвестиций в экономику страны. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, назвав самым рискованным способом инвестиций вывод денег из России.

Андрей Белоусов

Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У бизнеса должны быть какие-то люфты, тем более когда идет сейчас перенастройка логистических цепочек и технологических цепочек производственных — это все требует определенного маневра и ресурсов. Тут есть опасность пережать»,— прокомментировал господин Белоусов вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений на отток капитала из страны в эфире телеканала «Россия 24».

В декабре ЦБ сообщил о росте инвестиций в России, наблюдаемом вопреки международным санкциям. По данным Росстата, за первые девять месяцев 2022 года инвестиционная активность в стране выросла приблизительно на 6% год к году (по итогам третьего квартала — на 3%). Представители регулятора объясняют подобную ситуацию курсом на изменение технологических процессов и импортозамещение.

Согласно сентябрьской оценке Минэкономики, в 2022 году инвестиции в основной капитал в России снизятся в пределах 2%, а в 2023 году продолжат снижаться.

О прогнозах по инвестиционной активности в России — в материале «Ъ» «Инвестиции подросли».

Андрей Сапожников

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