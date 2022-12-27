Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, что привлекает покупателей жилья в домах с 30 этажами и более.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Самым высотным сегментом первичной недвижимости в столице стал бизнес-класс. Именно в нем представлено больше всего небоскребов-новостроек. Как правило, это здания с 30 этажами и больше. Зачастую в бизнес-классе девелоперы стремятся реализовать масштабные проекты, в которых предусматривают социальную и коммерческую инфраструктуру, располагая ее на первых этажах башен. Отчасти это и привлекает клиентов, ведь многим становится близка концепция вертикального города.

Количество проектов данного класса, предполагающих высотное строительство, в Москве возросло до 27, посчитали эксперты компании «Метриум». За пять лет таких объектов в городе стало почти вдвое больше. В 2017 году к покупке предлагались квартиры лишь в 15 жилых комплексах с корпусами высотой от 100 м. Объем экспозиции в таких домах составляет почти 4,5 тыс. вариантов.

Почти в два раза выросли и цены на жилье в небоскребах бизнес-класса. Пять лет назад средневзвешенная стоимость жилого квадрата в них была в пределах 220 тыс. руб., а теперь она достигла отметки почти в 425 тыс. руб. Самым высоким строящимся проектом бизнес-класса в городе является ЖК, расположенный в районе Хорошево-Мневники. Проектная высота этой новостройки — 200 м. В ней насчитывается 57 этажей. Чуть уступает ей 55-этажная новостройка в Раменках. В этом проекте предусмотрена максимальная высота 199 м. На третьем месте жилые башни в Тимирязевском районе. Заявленная высота этого комплекса чуть больше 190 м, при этом количество этажей — 58.