В Адыгее на новогодние праздники ожидают 100 тыс. туристов

В период празднования Нового года курорты Адыгеи ожидают прибытия около 100 тыс. туристов, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

По словам главы региона, все места в более, чем 160 гостиницах и базах отдыха забронированы. Туротрасль региона подготовила для гостей пакетные предложения и насыщенную культурную программу. Отдельно Мурат Кумпилов отметил необходимости соблюдения безопасности в период праздников.

«Комитету по туризму и курортам РА поручил уделить серьезное внимание обеспечению безопасности туристов, руководителям гостиничных и туристских объектов дать практические рекомендации по проведению профилактических мероприятий, а также по антитеррористической защищённости объектов», — написал глава республики.

Особые надежды по дальнейшему развитию туризма в Адыгее Мурат Кумпилов связал с созданием курорта «Лагонаки». Как сообщалось ранее, планируется, что после запуска курорта, турпоток возрастет до 1-2 млн человек в год. В 2022 году республику посетили более 500 тыс. туристов.

Анастасия Назарова