В Энгельсе скрывшийся от суда закладчик наркотиков приговорен к восьми годам колонии

В Саратовской области 35-летнего жителя Энгельсского района признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в апреле 2019 мужчина вступил в организованную группу, которая занималась сбытом наркотического вещества «соль» через тайниковые закладки. Обвиняемый, получив оптовую партию наркотика, расфасовал его на мелкие партии, которые в дальнейшем собирался сбыть, однако завершить преступное намерение ему не удалось – мужчину задержали при попытке организовать тайник. При личном досмотре и при обыске в квартире у обвиняемого изъят наркотик массой более 950 граммов.

После направления дела в суд мужчина скрылся и находился в розыске, однако его задержали.

Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Марина Ковалева