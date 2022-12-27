ВТБ: в декабре активность мошенников возросла на треть

На 36% относительно ноябрьских показателей увеличилась активность мошенников в мессенджерах и социальных сетях, свидетельствуют данные ВТБ. В банке отметили снижение количества звонков злоумышленников по обычной телефонной связи из-за блокировки трафика.

«Чаще всего злоумышленники используют мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta): за 25 дней декабря через этот канал было совершено 27% атак на клиентов, тогда как в сентябре их доля составляла всего 3%. Число сообщений через Telegram выросло в три раза, а звонки через Viber снизились на четверг»,— уточнили представители ВТБ.

По сравнению с показателями сентября активность мошенников в соцсетях возросла троекратно, на что повлияла их «миграция» из телефонии в соцсети. «Лжесотрудники банка обращаются к клиентам в мессенджерах и социальных сетях с предложением обновить приложение "ВТБ онлайн", а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет»,— рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В августе в ЦБ предложили банкам возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги в том случае, если это произошло из-за невнимательности служб безопасности финансовых организаций. Банк России ведет базу данных подозрительных счетов, доступную коммерческим банкам.

Подробнее об инициативе ЦБ — в материале «Ъ FM» «Мошенников запишут в базу».

Андрей Сапожников