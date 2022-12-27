Старшему инструктору аквапарка, обвиненного в гибели подроста, суд назначил один год принудительных работ

В Новосибирске старший инструктор ООО «Аквасэйф» признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть несовершеннолетнего. По данным следствия и суда, 8 января 2020 года мужчина при расстановке подчиненных ему инструкторов по постам на территории аттракциона «Медленная река», принял решение объединить зону ответственности двух постов. Поскольку инструкторов в этот день прибыло не шесть, а пять, одного из них подсудимый обязал контролировать две площадки одновременно. Позже, в момент отсутствия инструктора 16-летний подросток погрузился под воду и утонул. Мальчика обнаружили находившиеся здесь же посетители аквапарка, которые вызвали спасателей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней он скончался от механической асфиксии.

Старшего инструктора суд признал виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека («в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Приняв во внимание доводы следствия, судья назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на один год.

Лолита Белова