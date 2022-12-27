Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старшему инструктору аквапарка, обвиненного в гибели подроста, суд назначил один год принудительных работ

В Новосибирске старший инструктор ООО «Аквасэйф» признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть несовершеннолетнего. По данным следствия и суда, 8 января 2020 года мужчина при расстановке подчиненных ему инструкторов по постам на территории аттракциона «Медленная река», принял решение объединить зону ответственности двух постов. Поскольку инструкторов в этот день прибыло не шесть, а пять, одного из них подсудимый обязал контролировать две площадки одновременно. Позже, в момент отсутствия инструктора 16-летний подросток погрузился под воду и утонул. Мальчика обнаружили находившиеся здесь же посетители аквапарка, которые вызвали спасателей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней он скончался от механической асфиксии.

Старшего инструктора суд признал виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека («в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Приняв во внимание доводы следствия, судья назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на один год.

Лолита Белова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...