В Петербурге на 10% за год вырос спрос на готовый бизнес и франшизы

Спрос с января по ноябрь 2022 года в категории готового бизнеса и франшиз вырос на 10% в Санкт-Петербурге год к году. Более высокие темпы спроса обусловлены изменением экономической ситуации, которая вывела в приоритет фактор надежности вложений, говорят аналитики Авито.

Наиболее популярными категориями в Петербурге оказались красота и уход (+54%), Автомастерские (+40%), а также отели и базы отдыха (+33%). Между тем, в Ленинградской области ситуация схожая, спрос в категории готового бизнеса и франшиз вырос на 32% год к году. Однако самой популярной категорией оказались предприятия общественного питания (+90%).

«Рост спроса на покупку франшиз идет опережающими темпами. Выбирая между приобретением готового бизнеса и франшизы, предприниматели могут оказаться не всегда готовы к рискам, которые связаны с управлением бизнесом предыдущими владельцами, и предпочесть начать самостоятельно дело «под крылом» уже известного франчайзера. Дополнительным преимуществом покупки франшизы является доступ к уже популярному и раскрученному мастер-бренду с лояльной аудиторией, готовым пулом поставщиков и отработанными бизнес-процессами, которые можно быстро и легко тиражировать»,— говорит руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» Авито Илья Дудковский.

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