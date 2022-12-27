Семь крупных нижегородских инвестпроектов получили налоговые льготы в 2022 году

В 2022 году семь инвестиционных проектов получили статус приоритетных в Нижегородской области. Общий объем вложений составляет 41 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, приоритетными в этом году стали:

Проект по переработке легкой бензиновой фракции от ООО «Лукойл». Компания рассчитывает построить установку изомеризации «Пенекс» для увеличения объема производства высокооктановых бензинов. Инвестиции составят 16,6 млрд руб.

от ООО «Лукойл». Компания рассчитывает построить установку изомеризации «Пенекс» для увеличения объема производства высокооктановых бензинов. Инвестиции составят 16,6 млрд руб. Строительство торгового центра с аквапарком «Океанис» на проспекте Гагарина. ООО «Акватория развлечений» вложило в проект более 7,7 млрд руб., из них 889 млн руб. – собственные средства, остальные 6,8 млрд руб. – заемные.

на проспекте Гагарина. ООО «Акватория развлечений» вложило в проект более 7,7 млрд руб., из них 889 млн руб. – собственные средства, остальные 6,8 млрд руб. – заемные. Строительство тепличного комбината для овощей на Бору. ТК «Нижегородский» вложил в производство 5,3 млрд руб., из них 5,1 млрд руб. — заемные средства. Комплекс на 17 га был ввели в эксплуатацию осенью 2021 года. Жители соседних населенных пунктов стали жаловаться на свет от теплиц и шум от девяти генераторов. Они записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить «огуречный геноцид».

для овощей на Бору. ТК «Нижегородский» вложил в производство 5,3 млрд руб., из них 5,1 млрд руб. — заемные средства. Комплекс на 17 га был ввели в эксплуатацию осенью 2021 года. Жители соседних населенных пунктов стали жаловаться на свет от теплиц и шум от девяти генераторов. Они записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить «огуречный геноцид». Догазификация населенных пунктов области. ПАО «Газпром» планирует провести построить 811 км сетей газопровода и обеспечить ресурсом более 27 тыс. домовладений в 45 муниципальных образованиях региона. Объем инвестиций составит 4,8 млрд руб.

населенных пунктов области. ПАО «Газпром» планирует провести построить 811 км сетей газопровода и обеспечить ресурсом более 27 тыс. домовладений в 45 муниципальных образованиях региона. Объем инвестиций составит 4,8 млрд руб. Реконструкция производства окиси этилена и гликолей на площадке АО «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске. Инвестор вложит в проект 4,6 млрд руб. Компания планирует установить новый реакторный блок на первой технологической нитке, заменить газовые охладители, теплообменники и другое оборудование.

на площадке АО «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске. Инвестор вложит в проект 4,6 млрд руб. Компания планирует установить новый реакторный блок на первой технологической нитке, заменить газовые охладители, теплообменники и другое оборудование. Строительство океанариума на набережной Гребного канала. ООО «Аквариум» вложило в проект 1,7 млрд руб. На территории будущего океанариума планируют построить фудкорт, парковку и двухэтажное культурно-досуговое здание.

на набережной Гребного канала. ООО «Аквариум» вложило в проект 1,7 млрд руб. На территории будущего океанариума планируют построить фудкорт, парковку и двухэтажное культурно-досуговое здание. Расширение производственных мощностей арзамасского литейно-механического завода «Старт». Предприятие специализируется на производстве компонентов для узлов и агрегатов автомобилей, инвестиции составят почти 260 млн руб.

Приоритетные проекты получают льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество вплоть до освобождения от уплаты налога в региональный бюджет, субсидии на создание инженерной инфраструктуры (для реализации проектов в сфере сельского хозяйства), субсидии на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам. Инвестор может обратиться за присвоением такого статуса, если он реализует проект на территории Нижегородской области и сумма инвестиций превышает 100 млн руб.

Елена Ковалева