Семь крупных нижегородских инвестпроектов получили налоговые льготы в 2022 году

В 2022 году семь инвестиционных проектов получили статус приоритетных в Нижегородской области. Общий объем вложений составляет 41 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, приоритетными в этом году стали:
- Проект по переработке легкой бензиновой фракции от ООО «Лукойл». Компания рассчитывает построить установку изомеризации «Пенекс» для увеличения объема производства высокооктановых бензинов. Инвестиции составят 16,6 млрд руб.
- Строительство торгового центра с аквапарком «Океанис» на проспекте Гагарина. ООО «Акватория развлечений» вложило в проект более 7,7 млрд руб., из них 889 млн руб. – собственные средства, остальные 6,8 млрд руб. – заемные.
- Строительство тепличного комбината для овощей на Бору. ТК «Нижегородский» вложил в производство 5,3 млрд руб., из них 5,1 млрд руб. — заемные средства. Комплекс на 17 га был ввели в эксплуатацию осенью 2021 года. Жители соседних населенных пунктов стали жаловаться на свет от теплиц и шум от девяти генераторов. Они записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить «огуречный геноцид».
- Догазификация населенных пунктов области. ПАО «Газпром» планирует провести построить 811 км сетей газопровода и обеспечить ресурсом более 27 тыс. домовладений в 45 муниципальных образованиях региона. Объем инвестиций составит 4,8 млрд руб.
- Реконструкция производства окиси этилена и гликолей на площадке АО «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске. Инвестор вложит в проект 4,6 млрд руб. Компания планирует установить новый реакторный блок на первой технологической нитке, заменить газовые охладители, теплообменники и другое оборудование.
- Строительство океанариума на набережной Гребного канала. ООО «Аквариум» вложило в проект 1,7 млрд руб. На территории будущего океанариума планируют построить фудкорт, парковку и двухэтажное культурно-досуговое здание.
- Расширение производственных мощностей арзамасского литейно-механического завода «Старт». Предприятие специализируется на производстве компонентов для узлов и агрегатов автомобилей, инвестиции составят почти 260 млн руб.
Приоритетные проекты получают льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество вплоть до освобождения от уплаты налога в региональный бюджет, субсидии на создание инженерной инфраструктуры (для реализации проектов в сфере сельского хозяйства), субсидии на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам. Инвестор может обратиться за присвоением такого статуса, если он реализует проект на территории Нижегородской области и сумма инвестиций превышает 100 млн руб.