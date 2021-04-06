Утверждена планировка территории под строительство океанариума в Нижнем Новгороде

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило проект по планировке и межеванию (ППМ) территории площадью 13 га в границах набережной Гребного канала и улице Красная слобода.

Рядом с вошедшим в планировочные решения парком Победы планируется построить двухэтажное культурно-досуговое здание, океанариум с фудкортом, а также блочно-модульную котельную и трансформаторную подстанции. Кроме того, предусмотрены свыше 150 парковочных машиномест для океанариума и зоны общепита. Общая площадь зданий и сооружений составит 9,6 тыс кв. м. Как отмечено в ППМ, территорию под проект частично планируется освободить от несанкционированной застройки. Заказчиком документации выступил учрежденный в прошлом году Фонд «Патриотический центр "Русская победа"».

Иван Сергеев