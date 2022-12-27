Минсельхоз не планирует вводить потолок цен на сахар

В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что вводить ценовые ограничения на сахар не требуется. Ведомство считает, что на данный момент внутренний российский рынок сахара стабилен. По данным ведомства, на 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года, при этом за последний месяц стоимость продукта снизилась на 1,5%.

«В настоящее время внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт. Вместе с тем в случае необходимости Минсельхоз может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020–2021 годов»,— сообщили в Минсельхозе (цитата по «Интерфаксу»).

В Минсельхозе отметили, что в 2022 году производство сахарной свеклы увеличилось почти до 48 млн тонн в бункерном весе. По данным Союзроссахара, из переработанных 38 млн тонн произведено 5,2 млн тонн сахара. «Прогноз на 2022 год сохраняется на уровне более 6 млн тонн сахара, которых достаточно для обеспечения внутренних потребностей»,— подчеркивается в сообщении.

Соглашение, о котором напоминает ведомство, было заключено между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями сахара и торговыми сетями 16 декабря 2020 года. Оно предусматривало введение ограничений на цены на сахар. Стороны договорились о потолке 36 руб. за 1 кг, розничная цена не должна была превышать 46 руб. за 1 кг. Соглашение действовало до 1 июня 2021 года.

Вчера, 26 декабря, «Ведомости» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут сообщили, что Минсельхоз планирует ограничить стоимость сахара, если оптовая стоимость товара превысит 50–53 руб. за 1 кг. По словам собеседников издания, поводом для совещания стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря.

Милена Костерева