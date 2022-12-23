Глава МИД КНР обвинил США в отсутствии намерений по стабилизации отношений

Глава МИД КНР Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону. В разговоре Ван И заявил, что США не предпринимают каких-либо действий, чтобы вывести отношения с Китаем из сложной ситуации.

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«Следует отметить, что американская сторона, стремясь к диалогу, не может одновременно заниматься сдерживанием»,— сказал Ван И в разговоре с Энтони Блинкеном. Глава МИД КНР призвал господина Блинкена обратить внимание на «законные опасения Китая» и учитывать красные линии.

Энтони Блинкен заверил Ван И, что американская сторона продолжит придерживаться принципа одного Китая и не будет поддерживать независимость Тайваня. Глава китайского МИДа отметил, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина дала позитивный сигнал в отношениях с США.

Си Цзиньпин и Джо Байден встретились на Бали 20 ноября. В разговоре с американским президентом господин Си заявил, что красной линией в китайско-американских отношениях является вопрос Тайваня.

Подробнее о встрече лидеров двух стран читайте в публикации «Ъ FM» «Не нужно конфронтации».

Анастасия Ларина