Прожиточный минимум в Югре повысили до 19,6 тыс. рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2023 году размер прожиточного минимума на душу населения составит 19,6 тыс. руб., сообщила пресс-служба окружного правительства. Прожиточный минимум для для трудоспособного населения составит 21,4 тыс. руб., для пенсионеров — 16,9 тыс. руб., для детей — 19,6 тыс. руб.

«Прожиточный минимум необходим при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой госпомощи и предоставления мер поддержки малоимущим гражданам, формирования бюджета автономного округа и других, установленных федеральным законодательством, целей»,— пояснили в правительстве ХМАО.

Напомним, в 2022 году размер прожиточного минимума на душу населения в Югре составлял 18,6 тыс. руб. Для трудоспособного населения он был повышен до 20,3 тыс. руб., для пенсионеров — до 16 тыс. руб., для детей — до 18,6 тыс. руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина