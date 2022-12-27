СКА продлил контракт с вратарем Владиславом Подъяпольским до конца 2025 года

Петербургский СКА продлил контракт с вратарем Владиславом Подъяпольским до конца сезона 2024/25, сообщила пресс-служба хоккейного клуба. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

«Утро начали в Хоккейном городе с подписания нового контракта с нашим вратарем до конца сезона 2024/25. Надежной игры и как можно больше побед, конечно же!», - говорится в сообщении клуба.

Как отметил главный тренер СКА Роман Ротенберг, вопрос с контрактом было важно завершить до наступления нового года, чтобы «полностью сконцентрироваться на играх и тренировках, не думать ни о чем кроме хоккея».

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