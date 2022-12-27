Отправка грузов в контейнерных поездах на СКЖД выросла на 5% в январе-ноябре 2022 года

В январе-ноябре 2022 года контейнерными поездами со станций СКЖД отправлено около 335 тыс. тонн грузов. Это на 5% больше, чем перевезено за аналогичный период 2021 года.



В общей сложности было отправлено более 500 контейнерных поездов, которые курсировали в 40 направлениях.

Так, из Новороссийска поезда проследовали на станции Наушки (Бурятия), Восстание (Татарстан), Шушары (Ленинградская область), Соликамск (Пермский край), Зелецино (Нижегородская область), Озинки (Саратовская область), Предпортовая и Купчинская (Санкт-Петербург), Сегежа и Нигозеро (Карелия), Екатеринбург и Асбест (Свердловская область), Мыс Чуркин и Находка (Приморский край), Стерлитамак и Косяковка (Башкирия); из Ростова-на-Дону – на станции Новосибирск-Восточный (Новосибирск), Забайкальск (Забайкальский край), Находка и Гродеково (Приморский край); из Темрюка – на станции Костылево (Архангельская область), Шувакиш (Ленинградская область) и Пестово (Новгородская область); из Невинномысска – на станцию Новороссийск; из Краснодара – на станцию Забайкальск (Забайкальский край).

При этом около 310 контейнерных поездов было отправлено по специализированному расписанию. Данная услуга предполагает ускоренную доставку груза, а также гарантированное время отправления и прибытия.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"