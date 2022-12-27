Ожидаемая продолжительность жизни в Тюменской области выросла до 72 лет

В Тюменской области показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году вырос до 71,9 года, сообщил информационный центр правительства региона. В 2021 году показатель составлял 70,14 лет. По предварительным данным, в 2022 году на здравоохранение в регионе было направлено 35,2 млрд руб. Смертность населения в трудоспособном возрасте за 11 месяцев 2022 года снизилась с 562 до 496 человек на 100 тыс. населения.

«Наша главная задача — снижение преждевременной смертности населения за счет реализации комплекса превентивных мероприятий по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний и совершенствованию диспансерного наблюдения, в том числе с применением информационных технологий»,— сказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года. В 2019 году показатель продолжительности жизни составлял 73,4 года. Однако на конец 2021 года он сократился до 70,1 года.

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Диана Сунагатуллина