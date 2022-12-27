Конституцию Татарстана продолжат менять в начале 2023 года

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подтвердил, что в конституцию Татарстана будут вноситься дальнейшие изменения. Новые поправки будут подготовлены уже в начале 2023 года, сказал он на пресс-конференции в парламенте республики.

«Да, у нас остались еще вопросы, тем более в конституции, которые будем рассматривать, возможно, на январской сессии»,— уточнил господин Мухаметшин. По его словам, если в парламенте не успеют «все согласительные процедуры пройти», то корректировки внесут на февральской сессии.

Напомним, 23 декабря парламент Татарстана принял закон о поправках в конституцию республики. Согласно документу, Рустам Минниханов будет называться президентом до окончания своих полномочий. Вновь избранный руководитель станет главой — раисом Татарстана. Также была внесена еще одна поправка, позволяющая в будущем без проведения референдума изменить ст. 1, где говорится о суверенитете республики и ее договоре с РФ. Другие поправки в республиканскую конституцию пока не вносились.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"