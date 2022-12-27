Минцифры рекомендовало срочно обновить приложения «Госуслуги» на Android

С сегодняшнего дня, 27 декабря, старые версии мобильных приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на ОС Android перестанут запускаться. Минцифры призвало обновить приложения, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных.

«Включите автообновление приложений в настройках устройства — в этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия»,—говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

За 2019–2021 годы доля россиян, зарегистрированных на портале «Госуслуги», выросла с 55,9% до 74,5%. В начале ноября глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что количество подтвержденных учетных записей на «Госуслугах» превысило 100 млн.

Лаура Кеффер