АвтоВАЗ будет выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге машины дороже своей основной линейки

На бывшем заводе японского автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге, перешедшем под управление АвтоВАЗа, планируется выпускать модели более высокого класса, чем основная линейка автомобилей ВАЗ. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

«Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что с конвейера на площадке будут сходить как седаны, так и кроссоверы, но производством будет вестись «без ущерба текущему модельному ряду Lada»

«Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она с одной стороны была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией АвтоВАЗа»,— добавил господин Соколов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший завод автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге, перешедший под управление АвтоВАЗа, будет производить автомобили под брендом Lada. В настоящее время АвтоВАЗом ведутся переговоры о поставках машинокомплектов и деталей с производителями из Азии.

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