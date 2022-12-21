На бывшем заводе Nissan в Петербурге будут производить машины под брендом Lada

Бывший завод автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге, перешедший под управление АвтоВАЗа, будет производить автомобили под брендом Lada, сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

«Сейчас раскрывать все секреты еще немножко рано, но могу сказать и заверить всех, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами, и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada»,— рассказал он журналистам в среду, 21 декабря (цитата по «РИА Новости»).

Он также подчеркнул, что новые модельные линейки не буду конкурировать с остальной продукцией АвтоВАЗа в своих сегментах. С какими компаниями ведутся переговоры о поставках машинокомплектов и деталей, господин Соколов не уточнил, отметив, что это производители из Азии.

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