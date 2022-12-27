На Камчатке военного приговорили к году и восьми месяцам колонии-поселения за отказ ехать на Украину

35-й военный гарнизонной суд Петропавловска-Камчатского признал военнослужащего виновным в том, что он отказался от участия в боевых действиях в рамках военной операции на Украине, сообщает ИА «Кам 24». Telegram-канал 7х7 пишет, что речь идет об Алексее Бреусове. Его приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Дело возбудили по ч. 2.1 ст. 322 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях). По версии следствия, 6 октября военнослужащий «в нарушение устава внутренней службы в ВС РФ, а также дисциплинарного права ВС РФ, осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО». Бреусов подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

Первое в России уголовное дело за отказ участвовать в военной операции возбудили в конце октября. Тогда никакие подробности о деле известны не были. Сообщалось, что мужчина «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер