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Коммерсантъ FM
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Каждый третий российский стартап хочет выйти на зарубежные рынки

Согласно опросу Евразийского центра инноваций, 52% российских стартапов ранних стадий планируют направить деньги инвесторов на продажи продуктов или услуг новым клиентам. В маркетинг хотят вложиться 46% опрошенных.

Еще 34% намерены заняться налаживанием продаж на новых рынках, в том числе в странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Северной и Латинской Америке. 29% опрошенных потратят средства на усиление команды. 23% участников исследования хотят направить деньги на разработку продукта.

В опросе приняли участвовали более 300 предпринимателей. В их числе были выпускники акселерационных и преакселерационных программ, запущенных центром. Даты опроса не приводятся.

В 2022 году функционирование зарубежных структур российского бизнеса усложнилось на фоне санкций. Из-за этого появились проблемы в работе с банками и локальными провайдерами, возникли новые финансовые и правовые риски, включая риски утраты активов. Все эти факторы подтолкнули бизнес к перестройке зарубежных структур.

Подробности — в материале «Ъ» «Есть ли будущее у зарубежных структур российского бизнеса».

Лаура Кеффер

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