На Кубани выявили 33 случая заражения COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 33 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили семь случаев, в Сочи — шесть, в Анапе — четыре. По два заболевших обнаружили в Геленджике, Гулькевичском, Каневском, Кавказском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском районах. Еще по одному случаю зарегистрировали в Ейском, Лабинском, Северском и Павловском муниципалитетах.

За сутки выздоровели на Кубани 49 человек. Продолжает стационарное лечение 71 пациент с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 315 человек.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 343 718 случаев COVID-19. Из них 332 201 человека выздоровели, 11 131 — скончались.

Всего в России за сутки выздоровели 7692 человека, заразились — 5197. Госпитализированы были 1262 заболевших, скончались — 59.

Татьяна Ручкина

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