Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директор вагона-ресторана обвиняется в краже денег у официантки

Пермским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении директора вагона ресторана - жительницы Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Она обвиняется в краже у своей же подчиненной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2022 года, директор вагона ресторана, при следовании пассажирского поезда сообщением Владивосток-Москва на перегоне ст. Шабуничи - ст. Оверята Свердловской железной дороги осуществила кражу 42 тыс. руб. у своей подчиненной - официантки вагона ресторана. В ходе следственных действий обвиняемая объяснила свой поступок плохой работой официантки.

Прокурором уголовное дело направлено в Краснокамский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...