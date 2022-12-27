Директор вагона-ресторана обвиняется в краже денег у официантки

Пермским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении директора вагона ресторана - жительницы Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Она обвиняется в краже у своей же подчиненной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2022 года, директор вагона ресторана, при следовании пассажирского поезда сообщением Владивосток-Москва на перегоне ст. Шабуничи - ст. Оверята Свердловской железной дороги осуществила кражу 42 тыс. руб. у своей подчиненной - официантки вагона ресторана. В ходе следственных действий обвиняемая объяснила свой поступок плохой работой официантки.

Прокурором уголовное дело направлено в Краснокамский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.