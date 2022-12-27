Для создания курорта «Новая Анапа» планируется привлечь 350 млрд рублей

Всероссийский семейный курорт «Новая Анапа» привлечет инвестиции в размере 350 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства России.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, новый курорт будет создан на территории в 1,6 тыс. га. Здесь обустроят 17 км песчаных пляжей, построят 15 тыс. новых номеров.

«Для региона проект принесет мощный социально-экономический эффект, это не менее 14 тыс. новых рабочих мест и свыше 350 млрд инвестиций», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Детальный план реализации проекта подготовят к 1 февраля 2023 года.

Анастасия Назарова