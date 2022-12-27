Челябинский цинковый завод исполнил новогодние желания детей

Силами трудовых коллективов завод собрал более двадцати подарков для воспитанников Центра помощи детям в Карабаше. Эта давняя традиция –совершать для детей новогоднее чудо. Именно о нем ребята каждый год просят в своих письмах к Деду Морозу. Детские желания оказались настолько простыми, что каждое производственное подразделение посчитало важным дополнить подарки еще несколькими сюрпризами. Подарочные наборы мешками доставили в Карабаш активисты заводской молодежной организации МАССИВ. Молодые сотрудники подошли к доставке творчески: не просто вручили долгожданные снегокаты, пледы, косметику, конструкторы, игрушки, костюмы, но и подготовили целое театрализованное представление с играми, загадками и хороводом.

«В детский дом мы ездим уже не первый год. Для нас это и важная миссия, и непростая работа, - говорит Евгения Лаптева, председатель МАССИВА. - Непросто видеть счастливые глаза детей и понимать, как мало в их жизни волшебников, готовых сотворить это обыкновенное чудо – подарить свою любовь и заботу. Ценно, что заводчане исполняют желания детей, отправляя с каждым подарком частичку своего тепла».