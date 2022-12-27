На Кубани заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 45%

За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае выросла более чем на 45%. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, эпидемиологический порог в крае пока не превышен. Чтобы избежать заражения инфекцией, необходимо усилить соблюдение мер профилактики.

«Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Краснодарском крае на сегодняшний день характеризуется приростом случаев заболевания. Первое и самое главное — всем, кто не привился, сделать это до конца года. Очень важно соблюдать меры профилактики — носить маски, мыть руки. Если вы чувствуете, что заболели, не выходить на работу»,— отмечают в ведомстве.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в медицинские учреждения края обратились более пяти тысяч человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции, из числа обратившихся дети до 14 лет составили 37,5%.

Дмитрий Нестеренко

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