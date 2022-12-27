Курултай Башкирии готовит законопроект о создании генетической карты человека

Курултай Башкирии разрабатывает законопроект о создании генетической карты человека, сообщил «РБК-Уфа» со ссылкой на председателя республиканского парламента Константина Толкачева. По мнению господина Толкачева, инициатива будет направлена на облегчение идентификации человека, позволит усилить борьбу с преступностью, поможет в поисках пропавших людей и установления личности погибших, к примеру, в зоне специальной военной операции.

Константин Толкачев отметил, что генетическая карта может помочь в ситуации, когда, например, «в танк попал снаряд, там ничего не остается от человека практически, отдельные фрагменты, огромная температура». По его словам, проходит очень много времени, прежде чем удается определить, кому принадлежат останки.

В пресс-службе Курултая Башкирии сообщили, что подробностей законопроекта пока нет.

Влада Шипилова

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