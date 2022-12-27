Открытие объездной дороги на Сенной площади перенесли на 2023 год

Временную объездную дорогу на участке от бывшей автостанции «Сенной» до улицы Сеченова планируют открыть в первом квартале 2023 года. Об этом Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) сообщило агентству NN.ru. Ранее объезд собирались открыть до конца декабря.

Дорогу решили построить из-за неудобств, появившихся при продлении Автозаводской линии метро. После завершения работ проезд будет работать в зимнем варианте.

Продлением метро в центре Нижнего Новгорода занимается «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. В 2026 году планируется построить две станции — на площади Сенной и на площади Свободы.