В Уфе заболеваемость covid-19 выросла в два раза

В Уфе по сравнению с прошлой неделей наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в 2,3 раза. Об этом на оперативном совещании в администрации Уфы сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина.

Также зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. За прошедшую неделю в Уфе зарегистрировано 20,3 тыс. таких случаев, из которых 31% заболевших — дети до 14 лет. По словам Галины Перминой, в большинстве случаях люди заражаются свиным гриппом, также циркулирует вирус группы Б. «Мы находимся в начале роста эпидемии гриппа», — отметила она.

Карина Мамаева

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